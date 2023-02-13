В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур

Новости Беларуси. В Логойске стражи порядка провели для старшеклассников профориентационное мероприятие. Локацией для общения стала пожарная часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодым людям рассказали о поступлении и учебе в вузах силовых ведомств. Работали интерактивные площадки. Ребята могли подержать в руках оружие, под кураторством старших разобрать и собрать, примерить форму, изучить принципы работы спецтехники, а также задать профильные вопросы. Познакомили ребят и со служебной собакой.

Я собираюсь поступать в Университет гражданской защиты МЧС. Я уже начала готовиться, начала проходить медкомиссию. После этого мероприятия, конечно, сомнений не осталось.

Участвовал в конкурсе, на время надевал костюм. Мне понравилось мероприятие.

Екатерина Кравченко, заведующая сектором занятости управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:

Человек 30 к нам уже подошли, изъявили желание поступать в учебное заведение силовых структур.