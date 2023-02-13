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В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур

13 февраля 2023 13:31
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Новости Беларуси. В Логойске стражи порядка провели для старшеклассников профориентационное мероприятие. Локацией для общения стала пожарная часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур-1

Молодым людям рассказали о поступлении и учебе в вузах силовых ведомств. Работали интерактивные площадки. Ребята могли подержать в руках оружие, под кураторством старших разобрать и собрать, примерить форму, изучить принципы работы спецтехники, а также задать профильные вопросы. Познакомили ребят и со служебной собакой.

В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур-4

Я собираюсь поступать в Университет гражданской защиты МЧС. Я уже начала готовиться, начала проходить медкомиссию. После этого мероприятия, конечно, сомнений не осталось.

В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур-7

Участвовал в конкурсе, на время надевал костюм. Мне понравилось мероприятие.

В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур-10

Екатерина Кравченко, заведующая сектором занятости управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:
Человек 30 к нам уже подошли, изъявили желание поступать в учебное заведение силовых структур.

В Логойске прошёл единый день профориентации силовых структур-13

Следующее подобное мероприятие состоится в конце февраля. На этот раз оно будет иметь медицинскую направленность. В качестве спикеров приглашены учащиеся и педагоги Борисовского профильного колледжа.

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# МЧС Беларуси # общество # Екатерина Кравченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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