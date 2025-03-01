Возле Дворца спорта развернулись праздничные гулянья по случаю празднования Масленицы

Щедрая Масленица: массовые гулянья развернулись на площадке возле Дворца спорта в Минске. К слову, это не единственная точка празднования на карте белорусской столицы: в каждом районе представители торговли и общественного питания развернули свои ярмарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже снег, который выпал в первый весенний день, не помешал веселью. Тематические народные песни не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Ну а те, кто замерз, могли согреться горячим чаем. Подготовили и лакомства на любой вкус: от шашлыка и салатов – до традиционных блинов.

Блинчики: ветчина-сыр, сыр просто, джем. Пожалуйста, можем еще предложить с рыбкой блинчик. Наиболее популярна ветчина сыр, либо сыр. Они и сытные, и вкусные.

На запах горячих блинов собрались не только минчане. Среди торговых рядов легко можно было встретить гостей из Китая и России, которых привлекли белорусские традиции.

Очень понравилось, что здесь все в доступности, что много людей, много развлечений для народа, и что такая сплоченность. Мы с Москвы. Очень нравится. Очень чистый город. Очень приятные люди. И очень вкусная еда.

Те, кто не успел посетить масленичные гулянья сегодня, еще смогут сделать это завтра: гостей вновь будет ждать концертная программа. Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела зимы.