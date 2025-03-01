Квоты на рабочие места. Как решение правительства повлияло на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями?

Алеся Алехнович, ведущая: Знаю не понаслышке, сама участвовала во многих мероприятиях, посвященных обсуждению вопроса квотирования мест на предприятиях для людей с инвалидностью. И я понимаю, что работа проведена была огромнейшая, с привлечением представителей различных структур. К каким выводам пришли на данный момент?

Сергей Кацко, начальник отдела организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты:

Была проведена большая подготовительная работа, не один год эта работа велась, потому что введение института квотирования для нас это новация в нашей стране. Еще у нас такого механизма для оказания содействия трудоустройству людей с инвалидностью не было.

Поэтому изучался и зарубежный опыт, старались учесть все ошибки, которые были при введении данной нормы в других странах и сделать так, чтобы введение квотирования соблюдало какую-то грань. Чтобы и наниматели не боялись принимать людей с инвалидностью на работу, наоборот, осознали, что действительно нужно. Особенно в нынешнее время, когда рынок труда испытывает дефицит рабочих рук, наоборот, это благо, что люди с инвалидностью, они всегда готовы работать.

Поэтому надо использовать их возможности, вовлекать в трудовую деятельность. Мы также хотели, чтобы большая часть инвалидов также могла работать, реализовать свои возможности. Ведь не секрет ни для кого, что для нас, для многих, и в том числе людей с инвалидностью, работа – это некие возможности социализации, показать свою значимость, проявить себя, где-то показать.

Поэтому и появилось постановление Совета министров о порядке установления квот и их выполнения, которое уже заработало. Хочу отметить, что квоты будут доводиться решениями местных исполнительных и распорядительных органов до 31 декабря на следующий год.