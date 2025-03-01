Социализация особенных детей. Рассказываем о деятельности минского пансионата «Солнечный»

«Мы разные, но мы равные» – под таким девизом работает Минский городской детский пансионат «Солнечный». Учреждение стремится создать для своих воспитанников атмосферу, максимально приближенную к домашней, постоянно совершенствуя систему социальной адаптации. Основное внимание уделяется психологической поддержке, обучению базовым социальным навыкам, самообслуживанию и инклюзии.

Андрей Жданович, директор Минского городского детского пансионата «Солнечный»:

В пансионате проживают более 100 подопечных. Это дети от 5 лет и старше. Большинство детей имеют тяжелую форму умственного развития, функциональный класс 4. У каждого ребенка разные возможности к приобретению тех или иных навыков. Поэтому миссией пансионата является принять любого ребенка таким, какой он есть, понять его и помочь. На сегодняшний день 23 ребенка получают услугу «Сопровождаемое проживание».

В пансионате трудится команда профессионалов: психологи, инструкторы по физической реабилитации, воспитатели, специалисты по социальной работе и многие другие. Они организуют для детей участие в культурных и развлекательных мероприятиях.

Андрей Жданович:

В рамках инклюзии наши ребята на протяжении многих лет принимают участие в модных показах знаменитых белорусских дизайнеров, в городских и республиканских фестивалях. В пансионате налажены взаимодействия с волонтерскими движениями. Раз в неделю посещают Республиканский центр тенниса. Всего за 2024 год было организовано более 200 таких посещений. Вся проводимая работа направлена на обеспечение всестороннего развития. Мы должны сделать все, чтобы они себя чувствовали полноправными членами общества и гражданами Республики Беларусь.