Блины, народные песни и сжигание чучела – узнали о народных традициях празднования Масленицы?

Как говорят в народе, время маслить весну. Напоминаем, широкая масленица на дворе. Это не просто праздник, а целая неделя веселья, танцев, песен, когда мы забываем о буднях и погружаемся в атмосферу радости и тепла. Давайте же вместе отпразднуем эти дни и вспомним старинные обряды вместе с нашими гостями.

Юрий Царев, ведущий: Масленица у нас идет по стране, и тут уже можно запутаться в неделях, в днях, какие правила соблюдать. Давайте про Масленицу поговорим более подробно. Какие основные народные традиции празднования Масленицы у нас существуют?

Виталий Казанович, аккомпаниатор ансамбля народной песни «Святкi» дворца детей и молодежи «Золак»:

Во-первых, это, конечно, наши белорусские народные песни, танцы, игры. Масленица всегда сопровождалась массовыми гуляниями. Конечно, уже много чего и подзабыто, потому что Масленица, как всем известно, гуляется целую неделю. Сейчас целую неделю не погуляешь. У нас действительно такое широкое празднование Масленицы. Масленица, конечно, не только блины. Если отходить к нашим древним традициям, это, конечно, и катание с ледяных гор.

Это и объезжание молодых жеребят. Потому что считалось, что лошадь – это главный помощник в сельском господарстве. Конечно, это катание на тройках, чего сейчас в данный момент у нас, к сожалению, нет. Но сохраняются некоторые традиции, сохраняются исконные наши действа. Это, конечно же, когда зять идет к теще на блины. Потом сохраняется, конечно же, сжигание чучела. Именно в последний день Масленицы. И, конечно, это все сопровождается нашими белорусскими народными песнями.