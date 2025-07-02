Первенство Беларуси по воднолыжному спорту проходит в Заславле

В Заславле стартовало первенство Беларуси по воднолыжному спорту за катером. Сильнейших определят сразу в трех возрастах: до 14 и 17 лет, а также до 21 года – в этой категории выступят и спортсмены национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе значатся как отдельные дисциплины: слалом, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина, так и многоборье. Для юных участников это возможность продемонстрировать свои навыки и получить соревновательную практику. А для опытных спортсменов это этап подготовки к чемпионату Беларуси, который стартует уже в эту пятницу и станет отборочным к континентальному форуму.

Василий Мазуркевич, член национальной команды Беларуси по воднолыжному спорту:

Каждый спортсмен желает показать лучший результат и насколько это возможно отобраться на дальнейшие старты. После завершения первенства будет стартовать чемпионат Беларуси за катером, и это поистине главный старт для взрослых спортсменов.