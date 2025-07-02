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Первенство Беларуси по воднолыжному спорту проходит в Заславле

02 июля 2025 18:25
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В Заславле стартовало первенство Беларуси по воднолыжному спорту за катером. Сильнейших определят сразу в трех возрастах: до 14 и 17 лет, а также до 21 года – в этой категории выступят и спортсмены национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по воднолыжному спорту проходит в Заславле-2

В программе значатся как отдельные дисциплины: слалом, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина, так и многоборье. Для юных участников это возможность продемонстрировать свои навыки и получить соревновательную практику. А для опытных спортсменов это этап подготовки к чемпионату Беларуси, который стартует уже в эту пятницу и станет отборочным к континентальному форуму. 

Первенство Беларуси по воднолыжному спорту проходит в Заславле-4

Василий Мазуркевич, член национальной команды Беларуси по воднолыжному спорту:
Каждый спортсмен желает показать лучший результат и насколько это возможно отобраться на дальнейшие старты. После завершения первенства будет стартовать чемпионат Беларуси за катером, и это поистине главный старт для взрослых спортсменов. 

Первенство Беларуси по воднолыжному спорту проходит в Заславле-6

Максим Семавин, главный тренер национальной команды Беларуси по воднолыжному спорту:
Ребята, которые сегодня показывают свои результаты 21 года, будут в команде на чемпионате. Каждый за свою область. У нас также проходит в этом году чемпионат Европы до 21 года, поэтому результаты будут потом анализироваться для прохода дальше на титульные соревнования в этом году. 

Всего будет разыграно 24 комплекта наград. Соревнования завершатся 4 июля.

# Спортивные соревнования

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