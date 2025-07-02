Прямой эфир

Две белоруски гарантировали себе медали ЧЕ по борьбе

02 июля 2025 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Две белоруски гарантировали себе медали чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ксения Костенич, выступающая в самой легкой категории до 50 килограммов, уверенно прошла соперниц из Словакии и Косово, а в полуфинале не оставила шансов россиянке Виолетте Бирюковой – 10:0.

Валерия Микитич в весе до 55 килограммов одержала победы над представительницами Болгарии и Польши, после чего в поединке 1/2 не испытала проблем в противостоянии со швейцаркой – 12:0. А вот Марта Гетманова оступилась в схватке за выход в финал и завтра поспорит за бронзу континентального форума. Кроме того, 3 июля в борьбу вступят еще пять белорусок.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
02 июля 2025 18:22

Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона

Стала известна программа подготовки хоккейного «Динамо» к новому сезону
01 июля 2025 20:21

Стала известна программа подготовки хоккейного «Динамо» к новому сезону

Женская сборная Беларуси по футболу обыграла в спарринге команду Азербайджана
01 июля 2025 20:18

Женская сборная Беларуси по футболу обыграла в спарринге команду Азербайджана