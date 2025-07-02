Тиханский рассказал, что такое подлинная независимость

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот скажите, подлинная, настоящая независимость. Известные слова: кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Это, так сказать, максимум еще из Древнего Китая и со всех самых главных, так сказать, постулатов. Военный компонент в современных государствах, в современном политическом раскладе – решающий фактор в независимости?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Если можно сказать, основной. Но вопрос в том, что подлинно вообще, вот по сути своей, если сказать, суверенных в военном отношении государств на сегодняшний день нет. В этом мире не существует. На сегодняшний день все государства, которые вот именно дорожат своей суверенитетом и независимостью, они находятся в каких-то альянсах. Мир слишком большой, чтобы против него противостоять. Особенно когда мир еще вокруг тебя враждебен, и ты должен, в общем-то, по всем канонам отбиться, в том числе и в военном плане. Это в одиночку на сегодняшний день невозможно. Мы попросту хоть в маленькой форме, но хотя бы в какой-то форме вернулись к Советскому Союзу. Вот Советский Союз мог полностью, и мы на сегодняшний день в рамках Союзного государства, в рамках военного союза с Россией как раз и можем противостоять на сегодня, как они называют, балтийско-черноморскому воротнику, ошейнику, который на нас пытаются одеть уже 30 лет.