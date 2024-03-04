Казахстан и Беларусь могут создать совместный фонд промышленной кооперации

В Беларуси зарегистрировано 55 предприятий с казахстанским капиталом. Более 170 локаций товаропроводящей сети белорусских предприятий действует в Казахстане. Успешно работают совместные проекты по производству комбайнов, тракторов, лифтов. И это только старт. Планируется дальнейшее продвижение наших технологий и создание на их основе совместных предприятий. Несмотря на близость к Китаю и ухудшение логистических коридоров, Казахстан рассматривает Беларусь как весьма близкого партнера и, как следствие, предлагает создать совместный фонд промышленной кооперации.

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:

Мы все из-под одного одеяла вышли, ценим общую историю. В этом году 80-летие освобождения Беларуси, и народ Казахстана участвовал в этом. 84 Героя Советского Союза из Казахстана, которые получили это звание здесь за освобождение Беларуси. Союзник – это ведь понятие глубокое и многогранное. И там не может быть голого прагматизма. По итогам своих поездок по регионам Беларуси, я посещал серьезные предприятия, они очень технологически развиты. И мы хотели бы по линии таких компаний, как «Новус Индустрис» в Могилеве или «ПОЖСНАБ», тоже известная компания, или из Витебска компания Polymer construction. Я вижу, что практически в каждом регионе Беларуси есть несколько компаний, которые мы хотели бы видеть работающими в Казахстане. Речь идет именно о локализации производства, не просто торговых поставках. Это более долгосрочное и фундаментальное сотрудничество.