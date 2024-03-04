Встречи с писателями, мастер-классы. Вот какие мероприятия готовит международная книжная ярмарка в Минске

Тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков станет одной из главных на 31-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая начнет работу уже 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На национальном стенде, который в 2024 году будет символизировать площадь Победы в Минске, гостям представят экспозицию книг, посвященную трагическим событиям 1940-х.

В этом году участие в специализированном форуме примут экспоненты из 20 стран. Свое присутствие на площадке значительно расширит Китай, организаторы уже получили более 2 000 книг от китайской стороны. Ожидается, что широкий читательский интерес вызовут издания ряда новых московских издательств, которые впервые представят свою продукцию на книжной выставке. В целом стенд России будет одним из самых больших.

Ну а центральное место в этом году отведено Ирану. Издания авторов этой страны будут представлены в том числе и на русском языке. Предварять выставку традиционно будет международный симпозиум литераторов.