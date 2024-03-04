Встречи с писателями, мастер-классы. Вот какие мероприятия готовит международная книжная ярмарка в Минске
Тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков станет одной из главных на 31-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая начнет работу уже 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На национальном стенде, который в 2024 году будет символизировать площадь Победы в Минске, гостям представят экспозицию книг, посвященную трагическим событиям 1940-х.
В этом году участие в специализированном форуме примут экспоненты из 20 стран. Свое присутствие на площадке значительно расширит Китай, организаторы уже получили более 2 000 книг от китайской стороны. Ожидается, что широкий читательский интерес вызовут издания ряда новых московских издательств, которые впервые представят свою продукцию на книжной выставке. В целом стенд России будет одним из самых больших.
Ну а центральное место в этом году отведено Ирану. Издания авторов этой страны будут представлены в том числе и на русском языке. Предварять выставку традиционно будет международный симпозиум литераторов.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
«Мир книги без границ» – это наш слоган, который действует на всех площадках. В рамках выставки организуем традиционный симпозиум. Мы и тематику задаем, которая определят фактически тематику книжной выставки-ярмарки «Диалог во имя будущего». Мы этот слоган подаем как основную тему для разговора, для обсуждения тех проблем, которые волнуют не только писателей, не только людей, которые сегодня изготавливают книгу, распространяют ее, а тех, кто сопряжен, в принципе, с понятием «книгочтение».
На площадке выставки читателей ждут встречи с писателями, мастер-классы, будут работать интерактивные площадки. Также будет организована работа образовательного квартала с участием широкого круга авторов.