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Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

27 сентября 2019 08:09
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Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника-1

Связан он с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан. С тех пор этот день, по мнению народа, символизирует жизнь всего на земле. Также Воздвижение означало окончание сбора урожая. 

Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника-4

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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