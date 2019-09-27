Воздвижение Креста Господня отмечают православные: в чём суть праздника

Новости Беларуси. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Православные христиане отмечают один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связан он с обретением и воздвижением Креста Христова. Это событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских правителей прекратил гонения христиан. С тех пор этот день, по мнению народа, символизирует жизнь всего на земле. Также Воздвижение означало окончание сбора урожая.