Сельскохозяйственные ярмарки-2019: что, где, почём?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома – Дмитрий Плеханов. Пополняем закрома. В эти выходные в Минске стартует сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

Что можно купить на сельскохозяйственных ярмарках в Минске? Дмитрий Плеханов:

Продукция садоводства, огородничества, в том числе, пчеловодства. Классические корнеплоды, которые вырастили на своих подворьях сельские жители и горожане. Картошка, морковка, свёкла, тыква. Даже бахчевые, потому что у нас потеплело в республике. Это будут и дыня, и арбуз, которые выросли у нас в Беларуси. На площадке будут работать потребительские кооперации «Белкоопсоюза», «Белводхоза». Можно будет приобрести живую рыбу, мясо, полуфабрикаты, помимо сельхозпродукции. Саженцы, посадочный материал.

Кто может продавать продукцию на сельскохозяйственных ярмарках в Минске и как зарегистрироваться? Дмитрий Плеханов:

Любую продукцию можно реализовать на ярмарке. Как индивидуальные предприниматели, так и физические лица.

Какую нужно пройти процедуру согласования властей на участие в ярмарке? Дмитрий Плеханов:

Официально можно подать заявку на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. В свободной форме вы оставляете свое желание о том, что вы хотите реализовать какую-либо продукцию. Обязательно должна быть справка с вашего подворья, если это касается сельхозпродукции.И вы выставляетесь, как физическое лицо.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске: где и в какое время будут работать? Дмитрий Плеханова:

Порядка 500 участников планируют реализовывать в течение октября продукцию на основных площадках столицы. Это «Чижовка-Арена» и Дворец спорта. Две площадки, которые я озвучил, будут функционировать с 9.00 до 16.00. И буквально в эти выходные они начнут свою работу. Площадки в администрациях Октябрьского, Московского, Первомайского и Партизанского районов будут даже реализовывать продукцию по пятницам, начиная с 27 сентября. Порядка 159 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в столице.

Где выгоднее покупать продукцию: на сельскохозяйственной ярмарке или в магазине? Дмитрий Плеханов:

Это максимально, наверное, приближенные, для покупателя дешевые цены, потому что сам производитель диктует их. Реализация идет практически по оптовым ценам. В связи с этим, безусловно, и торговые сети, и иные рынки столицы вынуждены будут опуститься до максимально приемлемых в этот период реализации цен.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов ВОВ на сельскохозяйственных ярмарках в Минске? Дмитрий Плеханов:

И в этом году мы предусмотрели такую акцию. Будет обеспечена доставка для участников Великой Отечественной войны от 10 кг и свыше приобретенной продукции. Помогут БРСМовцы до дома наших ветеранов – на площадке будут активно работать.