Сельскохозяйственные ярмарки-2019: что, где, почём?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома – Дмитрий Плеханов.
Пополняем закрома. В эти выходные в Минске стартует сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок.
Что можно купить на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?
Дмитрий Плеханов:
Продукция садоводства, огородничества, в том числе, пчеловодства. Классические корнеплоды, которые вырастили на своих подворьях сельские жители и горожане. Картошка, морковка, свёкла, тыква. Даже бахчевые, потому что у нас потеплело в республике. Это будут и дыня, и арбуз, которые выросли у нас в Беларуси. На площадке будут работать потребительские кооперации «Белкоопсоюза», «Белводхоза». Можно будет приобрести живую рыбу, мясо, полуфабрикаты, помимо сельхозпродукции. Саженцы, посадочный материал.
Кто может продавать продукцию на сельскохозяйственных ярмарках в Минске и как зарегистрироваться?
Дмитрий Плеханов:
Любую продукцию можно реализовать на ярмарке. Как индивидуальные предприниматели, так и физические лица.
Какую нужно пройти процедуру согласования властей на участие в ярмарке?
Дмитрий Плеханов:
Официально можно подать заявку на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. В свободной форме вы оставляете свое желание о том, что вы хотите реализовать какую-либо продукцию. Обязательно должна быть справка с вашего подворья, если это касается сельхозпродукции.И вы выставляетесь, как физическое лицо.
Сельскохозяйственные ярмарки в Минске: где и в какое время будут работать?
Дмитрий Плеханова:
Порядка 500 участников планируют реализовывать в течение октября продукцию на основных площадках столицы. Это «Чижовка-Арена» и Дворец спорта. Две площадки, которые я озвучил, будут функционировать с 9.00 до 16.00. И буквально в эти выходные они начнут свою работу. Площадки в администрациях Октябрьского, Московского, Первомайского и Партизанского районов будут даже реализовывать продукцию по пятницам, начиная с 27 сентября. Порядка 159 сельскохозяйственных ярмарок пройдет в столице.
Где выгоднее покупать продукцию: на сельскохозяйственной ярмарке или в магазине?
Дмитрий Плеханов:
Это максимально, наверное, приближенные, для покупателя дешевые цены, потому что сам производитель диктует их. Реализация идет практически по оптовым ценам. В связи с этим, безусловно, и торговые сети, и иные рынки столицы вынуждены будут опуститься до максимально приемлемых в этот период реализации цен.
Какие льготы предусмотрены для ветеранов ВОВ на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?
Дмитрий Плеханов:
И в этом году мы предусмотрели такую акцию. Будет обеспечена доставка для участников Великой Отечественной войны от 10 кг и свыше приобретенной продукции. Помогут БРСМовцы до дома наших ветеранов – на площадке будут активно работать.
Развлекательная программа будет на сельскохозяйственных ярмарках?
Дмитрий Плеханов:
Мы запланировали активацию для деток. Продукция общественного питания будет организована на площадке в этот период. Думаю, мы привлечем покупателя активностями.