«Всё-таки они ещё стесняются»: как проходил кастинг моделей Plus Size в Минске

От века к веку прекрасному полу диктовали каноны красоты, и счастье было родиться им соответствующей. Каждая эпоха подталкивала женщин на мучительные жертвы – они то худели, то набирали вес. Сегодня жестких стереотипов не существует, и даже девушка «в теле» может стать моделью. Мариам Королева, конкурсантка:

Я не худая, не толстая, я то, что надо!

Именно так думает каждая красотка, которая пришла на кастинг моделей Plus Size. На днях он прошел в столице. На это событие национального масштаба откликнулись полторы сотни девушек от 46 до 60 размера со всей страны.

Прежде чем попасть на суд жюри, девушки проходят регистрацию, получают персональный номер, а уже после отправляются в гримерку. Здесь профессиональные парикмахеры и визажисты преображают конкурсанток перед кастингом.

Отборочный этап – момент волнительный, поэтому сразу после наведения марафета девушки получают ЦУ от стилиста проекта. Екатерина Гордеева, стилист конкурса красоты:

Главное сейчас – это снять напряжение, когда они выйдут к жюри, выйти королевами с ровненькой спиной, с красивым макияжем, красивой походкой от бедра.

В жюри журналисты, блогеры, фотографы и дизайнеры. Никто не обращал внимания на одежду и дефиле. Здесь скорее важна степень свободы конкурсантки и умение держаться на публике. Инесса Семченко, член жюри:

В Соединенных Штатах девушки очень пышных форм любят себя и не стесняются, абсолютно не комплексуют, в отличие от наших девушек, это скорее внутренний мир.

Алеся Мешкуть, член жюри:

Для меня важно, чтобы человек не только представлял себя красивым и думал, что он красивый, но и мыслил именно в той сфере, в которую он входит, потому что это медийная и достаточно сложная сфера, и важно, чтобы он был как в своей тарелке.

Еще на этапе отбора конкурсантки заполняли анкеты на сайте и отвечали на вопросы организаторов. Ставка на то, чтобы каждая не стеснялась лишних сантиметров и килограммов. Евгения Тюленева, национальный директор конкурса красоты, «Вице-мисс мира Plus Size-2017»:

Честно скажу, что меня расстроило: прислала большая часть девушек 46 размера, это наш самый минимум, они готовы себя заявлять. Размеров больше намного меньше, все-таки они еще стесняются.