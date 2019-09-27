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Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше

27 сентября 2019 06:49
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Новости Беларуси. Горячий кофе, высокоскоростной интернет с безлимитным доступом, возможность заряжать электронные гаджеты. В Орше открыли первый на севере страны смарт-павильон «Белсоюзпечати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-1

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-3

От привычных киосков «умный» объект отличается многофункциональностью и современным дизайном. Внутри – полы с подогревом, кондиционер. Конечно, обилие газет и журналов, художественной литературы. Здесь можно оформить подписку и даже поставить лайк продавцу на специальном устройстве. А онлайн-переводчик позволит найти общий язык с покупателем из любой страны.

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-6

Ирина Сироткина, жительница Орши:
Ларек красивый, он более удобный, здесь можно зайти что-то посмотреть, не стоять в окошке, не ждать.

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-9

Анна Железняк, жительница Орши:
В окошко не надо стучаться. Зашел – продукцию всю видишь. Подзарядное для телефона есть, Wi-Fi. И ассортимент очень хороший здесь.

Смарт-павильоны – это шаг навстречу потребителю. Комфортные условия «умных» объектов «Белсоюзпечати» уже оценили. Подобные есть в Минске и Гродно. В ближайшее время еще несколько появятся в Витебске и Орше.

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-12

Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше-14

# Государственная политика в области информатизации # общество # Фотофакт

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