Купить газету, оформить подписку и даже зарядить телефон. Смарт-павильон «Белсоюзпечати» открыли в Орше

Новости Беларуси. Горячий кофе, высокоскоростной интернет с безлимитным доступом, возможность заряжать электронные гаджеты. В Орше открыли первый на севере страны смарт-павильон «Белсоюзпечати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От привычных киосков «умный» объект отличается многофункциональностью и современным дизайном. Внутри – полы с подогревом, кондиционер. Конечно, обилие газет и журналов, художественной литературы. Здесь можно оформить подписку и даже поставить лайк продавцу на специальном устройстве. А онлайн-переводчик позволит найти общий язык с покупателем из любой страны.

Ирина Сироткина, жительница Орши: Ларек красивый, он более удобный, здесь можно зайти что-то посмотреть, не стоять в окошке, не ждать.

Анна Железняк, жительница Орши:

В окошко не надо стучаться. Зашел – продукцию всю видишь. Подзарядное для телефона есть, Wi-Fi. И ассортимент очень хороший здесь.

Смарт-павильоны – это шаг навстречу потребителю. Комфортные условия «умных» объектов «Белсоюзпечати» уже оценили. Подобные есть в Минске и Гродно. В ближайшее время еще несколько появятся в Витебске и Орше.