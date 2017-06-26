Воздушный эшелон готовится к параду: какие крылатые машины пролетят над Минском в День Независимости?
Новости Беларуси. У участников парада остаются считанные дни, чтобы отточить все действия до мелочей. Сегодня в небо над Минском поднялась воздушная эскадрилья: 60 судов в составе 13 парадных расчётов украсят праздник 3 июля в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть такая примета – не давать интервью перед полетом, поэтому пилоты ВВС и ПВО поговорить на камеру отказываются. Суеверие, но все-таки…
Взлёты и приземления тренируют на аэродроме в Мачулищах все машины за исключением российских самолетов.
Они присоединятся чуть позже. Это то самое место, откуда контролируют полет воздушного эшелона.
Владимир Разин, начальник штаба, первый заместитель командира 50-й смешанной авиационной базы:
Командно-диспетчерский пункт предназначен для размещения группы управления полетами и средств управления для обеспечения безопасности воздушного движения в районе аэродрома. На индикаторах индикация отметки от воздушного судна и они чётко представляют, где какое воздушное судно находится либо группа воздушных судов: на каком удалении на какой высоте, в каком районе.
Лететь над городом воздушный эшелон будет на высоте от 150 метров,
для эффектного выступления, каждая модель будет двигаться выше предыдущей.
Александр Лучонок, СТВ:
Откроют воздушную часть парада вертолёты МИ-8. Они полетят вместе с белорусскими флагами. Всего пролет воздушного эшелона займёт около 15 минут.
Лететь машины будут на разных скоростях. От 60 в час до 500.
В воздухе пилоты, в первую очередь, тренируются держать дистанцию.
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь:
В боевом порядке присутствует 5 скоростей. Они должны все на установленных интервалах пройти здесь.
Почти 60 единиц авиатехники. Это учебно-боевые самолёты ЯК-130, Л-39, истребители МИГ-29, штурмовики СУ-25. К слову, впервые управлять крылатыми машинами на параде будут летчики МЧС.
Также к тренировкам уже присоединись российские вертолёты У-52 «Аллигатор».