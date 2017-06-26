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Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят: «Большой город»

26 июня 2017 18:55
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Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о том, как и на что мы тратим свои деньги. Поводом для этого разговора стал опубликованный отчёт статистического управления Минска. Почему специалистов интересует бюджет семьи? Зачем им знать, сколько мы зарабатываем и статьи наших расходов? Насколько объективны цифры и кто участвует в опросах. Об этом рассказала начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска Ольга Матусевич.

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# общество # Деньги

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