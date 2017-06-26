Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят: «Большой город»

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о том, как и на что мы тратим свои деньги. Поводом для этого разговора стал опубликованный отчёт статистического управления Минска. Почему специалистов интересует бюджет семьи? Зачем им знать, сколько мы зарабатываем и статьи наших расходов? Насколько объективны цифры и кто участвует в опросах. Об этом рассказала начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска Ольга Матусевич.

«На 36% выше, чем по республике»: каков среднемесячный доход минской семьи?

Питание или коммуналка: на что минчане тратят больше всего денег?

Минчане стали меньше тратить на еду, а больше – на культуру

На что в Минске тратят в 2 раза больше, чем в регионах?

Типичный минчанин живёт в двухкомнатной квартире с двумя телевизорами

Стиралки, микроволновки или компьютеры: что жители Минска покупают чаще?