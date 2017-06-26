В Могилеве задержали «черных риелторов», которые за 8 лет обманули как минимум 25 владельцев квартир
Новости Беларуси. Черные риелторы в Могилеве обманули 25 владельцев квартир. Действовали по старой проверенной схеме:
предлагали погасить задолженность по коммунальным платежам взамен на жилье в сельской местности и достойную работу,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, на самом деле все оказывалось иначе: полузаброшенные дома и спиртное. Мошенническая схема работала 8 лет.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В преступную схему черных риелторов попадали люди ведущие асоциальный образ жизни –
любители выпить, неработающие, с большими долгами за коммунальные услуги.
К таким легко войти в доверие даже без знания психологии. Достаточно накрыть стол и пообещать решить все проблемы.
Предлагали погасить долг и поменять квартиру на жилье меньшей площади, но за пределами города. Помимо переезда на новое место жительства они обещали помочь найти работу и деньги – несколько тысяч рублей. На новую жизнь без долгов и проблем, с крышей над головой. Доверчивым клиентам оставалось лишь подписать доверенность на свою квартиру. И вот затем реальность резко расходилась с ожиданиями.
Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилёвской области:
Недвижимость впоследствии продавалась по рыночным ценам добропорядочным покупателям.
Продавцы квартир переселялись в сельскую местность в частное жилье. Зачастую без специальных удобств.
Кроме этого им единовременно покупались спиртные напитки и продукты питания.
Следователи установили – за 8 лет злоумышленники продали не менее 25 квартир. О сомнительной истории будущие владельцы и не догадывались. А вот мошенники неплохо обогатились на черном риелторстве. По предварительной оценке на темных схемах они заработали 140 тысяч рублей.
Оперативный сотрудник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилёвской области:
Рыночная стоимость жилья, в которое переселялись потерпевшие, была на порядок ниже того жилья, которое у них забирали фигуранты.
Данная стоимость варьировались от 200 до 5 тысяч долларов.
При этом их недвижимость продавалась до 30 тысяч долларов. В ходе проведения обыска у подозреваемых обнаружили крупные суммы денежных средств. Золотые изделия на значительные суммы, арестованы автомобили и другое.
Следствие не исключает, что потерпевших от махинаций этих двоих могилевчан может быть больше.
Мужчины, одному из них 38 лет, второму – 60, арестованы.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «мошенничество». Максимальное наказание, которое может грозить «черным риелторам», до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.