В Могилеве задержали «черных риелторов», которые за 8 лет обманули как минимум 25 владельцев квартир

Новости Беларуси. Черные риелторы в Могилеве обманули 25 владельцев квартир. Действовали по старой проверенной схеме: предлагали погасить задолженность по коммунальным платежам взамен на жилье в сельской местности и достойную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на самом деле все оказывалось иначе: полузаброшенные дома и спиртное. Мошенническая схема работала 8 лет.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В преступную схему черных риелторов попадали люди ведущие асоциальный образ жизни – любители выпить, неработающие, с большими долгами за коммунальные услуги. К таким легко войти в доверие даже без знания психологии. Достаточно накрыть стол и пообещать решить все проблемы. Предлагали погасить долг и поменять квартиру на жилье меньшей площади, но за пределами города. Помимо переезда на новое место жительства они обещали помочь найти работу и деньги – несколько тысяч рублей. На новую жизнь без долгов и проблем, с крышей над головой. Доверчивым клиентам оставалось лишь подписать доверенность на свою квартиру. И вот затем реальность резко расходилась с ожиданиями.

Александр Шаройкин, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилёвской области:

Недвижимость впоследствии продавалась по рыночным ценам добропорядочным покупателям.

Продавцы квартир переселялись в сельскую местность в частное жилье. Зачастую без специальных удобств. Кроме этого им единовременно покупались спиртные напитки и продукты питания. Следователи установили – за 8 лет злоумышленники продали не менее 25 квартир. О сомнительной истории будущие владельцы и не догадывались. А вот мошенники неплохо обогатились на черном риелторстве. По предварительной оценке на темных схемах они заработали 140 тысяч рублей.

Оперативный сотрудник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилёвской области:

Рыночная стоимость жилья, в которое переселялись потерпевшие, была на порядок ниже того жилья, которое у них забирали фигуранты. Данная стоимость варьировались от 200 до 5 тысяч долларов. При этом их недвижимость продавалась до 30 тысяч долларов. В ходе проведения обыска у подозреваемых обнаружили крупные суммы денежных средств. Золотые изделия на значительные суммы, арестованы автомобили и другое.