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Стиралки, микроволновки или компьютеры: что жители Минска покупают чаще?

26 июня 2017 18:53
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Новости Беларуси. Какую бытовую технику чаще приобретают жители столицы, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:
Обеспеченность домашних хозяйств персональными компьютерами, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, возросла более, чем на 9%, стиральными машинами – более, чем на 2%, микроволновыми печами – почти на 3%, электропылесосами – более, чем на 3%, холодильниками и морозильниками – почти на 1% больше, чем год назад. 

Минчане и деньги – сколько зарабатывают и на что тратят?

# общество # Деньги

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