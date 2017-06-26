Стиралки, микроволновки или компьютеры: что жители Минска покупают чаще?

Новости Беларуси. Какую бытовую технику чаще приобретают жители столицы, рассказали в программе «Большой город».

Ольга Матусевич, начальник отдела обследований домашних хозяйств Главного статистического управления Минска:

Обеспеченность домашних хозяйств персональными компьютерами, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, возросла более, чем на 9%, стиральными машинами – более, чем на 2%, микроволновыми печами – почти на 3%, электропылесосами – более, чем на 3%, холодильниками и морозильниками – почти на 1% больше, чем год назад.