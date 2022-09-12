«Приглашено 14 государств». Кто мог наблюдать за ходом учений под Брестом?

Новости Беларуси. Продолжается командно-штабное учение Вооруженных Сил Беларуси. 12 сентября на полигоне Брестский военнослужащие разыграли тактический эпизод по освобождению временно захваченной территории. Главная цель маневров – обучение личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигон пригласили военных атташе из 14 стран. Тем самым Беларусь в очередной раз демонстрирует транспарентность перед международным сообществом и приверженность к региональной безопасности и поясу добрососедства.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Приглашено 14 государств, в том числе такие как ФРГ, США, Республика Польша, Турция – то есть страны – члены НАТО, а также ряд государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы пригласили военных атташе в рамках доброй воли, в рамках демонстрации того, что учение является оборонительным и не направленно против какого-либо из соседних государств.

Возможность ознакомиться с техническими возможностями Вооруженных Сил Беларуси и наблюдать за ходом всего тактического эпизода – своего рода доказательство на фоне лживых вбросов в информационное пространство накануне.

Андреас Вернер Ляйбнер, военный атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Беларуси:

Я очень рад, что я здесь. Потому что мы все знаем, что сегодняшняя ситуация в мире, особенно в этом регионе, сложная. Поэтому диалог между нами очень важен. Министерство обороны говорило о том, что учения носят оборонительный характер. Я думаю, это правда.