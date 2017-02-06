Прямой эфир

Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт

06 февраля 2017 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что наносит основной вред окружающей среде, рассказали в «Большом городе»

На днях санэпидстанция опубликовала вот такие цифры: превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в 2016 году зарегистрированы только в пределах автомагистралей Минска.

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:
Хочу привести две цифры. Только 15% от общих выбросов в окружающую среду составляют предприятия промышленности. И порядка 85% – это выбросы от мобильных источников. То есть, о чём это говорит?

Основной вред, который наносится окружающей среде – это выбросы от наших с вами автомобилей.

Приведу также такие цифры – по 2016 году идёт сейчас анализ и подсчёт данных, поэтому говорить, наверное, рано. А, если брать 2015 год, то выбросы от мобильных источников в этом году составили порядка 126 тысяч тонн, что на 21% меньше, чем в 2014 году. На МКАД, на основных магистралях нашего города регулярно происходят ДТП – это, как правило, пробка, большое скопление  автотранспорта и, соответственно, в одной точке одновременно происходят довольно большие выбросы. Это, наверное, основной фактор того, почему, по статистическим данным центра гигиены, происходят эти выбросы.

Всё об экологии Минска: чем дышат жители и что будут делать с мусором?

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы считают главным источником информации телевидение: результаты социсследований
06 февраля 2017 17:50

Белорусы считают главным источником информации телевидение: результаты социсследований

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей
06 февраля 2017 17:45

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей

«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
06 февраля 2017 16:23

«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске