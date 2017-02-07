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Всё об экологии Минска: чем дышат жители и что будут делать с мусором?

07 февраля 2017 19:40
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Новости Беларуси. В «Большом городе» говорили о качестве жизни минчан. Не всех его составляющих, но важной – об экологии. Чем мы дышим? Формальдегид, диоксид серы, бензол – эти химические составы жителям современных мегаполисов хорошо известны. Однако, едва ли минчане знают, кто и как контролирует уровень содержания этих веществ в воздухе. Какое число специалистов ежедневно озадачено вопросами экологии? Об этом и многом другом рассказал председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома Сергей Масляк:

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# общество # Экологическая обстановка в Беларуси

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