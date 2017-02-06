Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей

Новости Беларуси. Четвертый форт Гродненской крепости превратится в уникальный музей. Во время Первой мировой войны именно за это сооружение более двух суток велись ожесточенные бои. Основная его часть – казармы, доты и пороховые погреба – были окружены рвами с водой.
Спустя столетие в укреплении появится экспозиция, к которой оборудуют подъездной путь.
Конструкция крепости не позволяет провести отопление или электричество. Поэтому туристам предложат воспользоваться касками с фонариками и по-настоящему окунуться в атмосферу минувших лет.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Люди должны, как минимум, знать технику безопасности. Второе – сделать так, чтобы эти форты хотя бы отдаленно приобрели атмосферу, вид 100-летней давности. Это значит нужно вырубить лес, нужно сделать лесенки, возможно, где-то восстановить земляные укрепления.
Остальные форты Гродненской крепости сохранились в меньшей степени.
Поэтому их планируют законсервировать, обозначить информационными щитами и включить в туристическую карту безвизовой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.