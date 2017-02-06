Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей

Новости Беларуси. Четвертый форт Гродненской крепости превратится в уникальный музей. Во время Первой мировой войны именно за это сооружение более двух суток велись ожесточенные бои. Основная его часть – казармы, доты и пороховые погреба – были окружены рвами с водой.

Спустя столетие в укреплении появится экспозиция, к которой оборудуют подъездной путь.

Конструкция крепости не позволяет провести отопление или электричество. Поэтому туристам предложат воспользоваться касками с фонариками и по-настоящему окунуться в атмосферу минувших лет.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Люди должны, как минимум, знать технику безопасности. Второе – сделать так, чтобы эти форты хотя бы отдаленно приобрели атмосферу, вид 100-летней давности. Это значит нужно вырубить лес, нужно сделать лесенки, возможно, где-то восстановить земляные укрепления.

Остальные форты Гродненской крепости сохранились в меньшей степени.

Поэтому их планируют законсервировать, обозначить информационными щитами и включить в туристическую карту безвизовой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.