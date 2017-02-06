Белорусы считают главным источником информации телевидение: результаты социсследований

Новости Беларуси. Рейтинги доверия национальным средствам массовой информации в Беларуси сохраняются. Таков один из итогов работы информационной отрасли в 2016 году.

О результатах деятельности Министерства информации говорили 6 февраля на профильной коллегии в Минске.

Минувший год для отрасли в целом оказался неплохим. Выручка от реализации продукции составила более 320 миллионов рублей, удалось преодолеть сокращение производства книг. Что касается аудиовизуальных СМИ, то по результатам социсследований именно телевидение для белорусов остается главным источником получения информации.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сохраняются рейтинги доверия национальным средствам массовой информации и они значительно выше, нежели российским, зарубежным средствам массовой информации. Но мы видим и четкую тенденцию усиления влияния интернета на общественное мнение. Мы сами должны рассказывать о себе, рассказывать, как мы живем, какие у нас задачи. И хороший для нас всех посыл – состоявшийся «Большой разговор» с Президентом, где детально, буквально по всем направлениям, открытый, честный большой разговор. И эти все темы должны разворачиваться сегодня в наших средствах массовой информации.

2016 год был насыщенным и богатым на события: Всебелорусское народное собрание, парламентские выборы, мероприятия, приуроченные к Году культуры. И здесь Министерство информации координировало работу всех СМИ.

Но, как отметил вице-премьер Василий Жарко, только достоверная и справедливая информация может привлечь читателя и зрителя.

В 2017 году необходимо принять меры, чтобы сделать национальный контент конкурентоспособным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.