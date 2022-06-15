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«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?

15 июня 2022 11:44
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В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан?  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Илона Волынец, СТВ:  
Как не стать жертвой кражи? Реальная история из уст потерпевшей.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-1

Ксения:  
Мы пошли гулять на улицу, возвращаемся – велосипеда нет.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-4

Та самая пропажа – двухколесный велодруг, кстати, отнюдь не из дешевых моделей. Ксения хранила его в тамбуре. И кто бы мог подумать, что у железного коня появится новый «хозяин»? Рано утром молодой человек крадет велосипед. Забегая вперед, история, благо, со счастливым концом. Нашей героине Ксении помогли бдительные соседи и друзья. После того как девушка заметила пропажу, написала в чат дома. Несколько часов – и вор пойман буквально за руку.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-7

Ксения:  
Отзвонились, сказали, что молодой человек едет на твоем велосипеде. Мы побежали смотреть – мой велосипед. Мы его забрали, разобрались, и человек сказал, что мы взяли его покататься.  

Велотранспорт у владельца, а угонщик, кроме порции стресса и дозы стыда, ничего не получил.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-10

А следующий пример далеко не из позитивных. Дело дошло до заявления от 42-летнего минчанина. Велосипед мужчины украли с лестничной клетки. Виновного найти не удалось. Сумма материального ущерба – полтысячи рублей. И судя по статистике, находят каждый третий велосипед.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-13

Петр Микула, начальник отдела УСК по Минску:  
Раскрываемость данных преступлений составляет не более 30 %. В первую очередь из-за того, что люди не убеждаются в безопасности хранения.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-16

И таких ситуаций, к сожалению, сотни. Сезон велосипедов, самокатов, скейтбордов и подобных средств передвижения в самом разгаре. Но есть и обратная сторона медали: привычная всем проблема – загромождение тамбуров и лестничных площадок. И это серьезно. За такого рода действия безответственных жильцов предусмотрена административная ответственность.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-19

Петр Микула:  
Оставляя свои транспортные средства на лестничной площадке, вы можете воспрепятствовать работе пожарных или скорой помощи, которые не успеют, может быть, и к вам домой.  

Альтернатива есть. Гаражи, балконы и велопарковки, которые стали появляться в столице все чаще. Возвращаясь к нашей главной героине Ксении, при разговоре девушка отметила: такие случае в Уручье не единичны.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-22

Ксения:  
Здесь достаточно часто у нас пропадали велосипеды. Ребята продавали на стройрынке колеса по запчастям, разрезали велосипедные тросы, забирали отдельно колеса, отдельно велосипед и продавали по дешевке.  

От кражи не застрахован никто. Вырисовывается логичный вопрос: зачем лишний раз искушать вора и оставлять без присмотра велосипеды, мотоциклы, стремянки, коляски и многое другое? Вокруг слишком много любопытных глаз, и не все они принадлежат честным людям.  

«Возвращаемся – велосипеда нет». Как защитить от кражи двухколёсного друга и есть ли шанс, что его найдут?-25

Ксения:  
Велосипед мы больше не оставляем и храним его в гараже.  

«Возбуждено уже 112 уголовных дел». Сколько владельцев велосипедов остались без транспорта из-за мошенников (подробнее здесь)?

# Велосипед # общество # Илона Волынец # Карина Верховцева # Петр Микула # Фотофакт

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