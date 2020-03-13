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«Подходить к жизни творчески». Фёдор Повный рассказал о жене и как прожить в браке 30 лет

13 марта 2020 13:22
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Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Супруги священников – они же, как жёны военных: куда муж – туда и жена. Не жалуется супруга на частые разъезды?

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Мы в браке уже больше 30 лет. Как говорят в таких случаях, ни разу не разводились. И если говорить о жизни семьи священника и супруги священника – это очень большая ответственность. Не меньшая, чем у самого священника. Не зря в народе называют супругу священника «матушка». Она – если хотите, второе дыхание пастыря.

Ну, вот что могу сказать о нашей жизни: она была разная, но главное – каждый из нас проявляется не тогда, когда он увлечён. Вот как молодые люди часто увлекаются друг другом и говорят: любовь. Там, простите, любовью даже не попахивает.

Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»

Вадим Щеглов:
А в чём секрет? Как спустя годы оставаться интересными друг другу?

«Подходить к жизни творчески». Фёдор Повный рассказал о жене и как прожить в браке 30 лет-1

Фёдор Повный:
Подходить к жизни творчески – с одной стороны. С другой стороны, если говорить о нашей семье, – понимать, что молитва и духовная жизнь – то, о чем я Вам говорил прежде, – это не галочки перед Богом, а реальное состояние души. Это образ жизни, если хотите. Потому что если ты ходишь перед Богом, перед лицом Божьим, ты не позволишь себе дурного слова. Даже мысли дурной себе не позволишь! Но если тебе всё позволено, и ты считаешь, что какое там, что там, чего там, в конечном итоге это кончится для тебя катастрофой.

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– каким должен быть современный священник

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Брак и семья # общество # Федор Повный

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