«Подходить к жизни творчески». Фёдор Повный рассказал о жене и как прожить в браке 30 лет

Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Супруги священников – они же, как жёны военных: куда муж – туда и жена. Не жалуется супруга на частые разъезды?

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Мы в браке уже больше 30 лет. Как говорят в таких случаях, ни разу не разводились. И если говорить о жизни семьи священника и супруги священника – это очень большая ответственность. Не меньшая, чем у самого священника. Не зря в народе называют супругу священника «матушка». Она – если хотите, второе дыхание пастыря.

Ну, вот что могу сказать о нашей жизни: она была разная, но главное – каждый из нас проявляется не тогда, когда он увлечён. Вот как молодые люди часто увлекаются друг другом и говорят: любовь. Там, простите, любовью даже не попахивает.

Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»

Вадим Щеглов:

А в чём секрет? Как спустя годы оставаться интересными друг другу?