Новости Беларуси. Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она необходима для преодоления последствий ухудшения глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. В переговорном процессе участвуют Совмин и Национальный банк.

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Ранее в МВФ заявляли, что готовы предоставить на подобные цели странам со средним уровнем дохода до 40 миллиардов долларов. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 миллионам долларов.