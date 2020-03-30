Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. Как сейчас обстоят дела на границе? Репортаж Анастасии Бут.

Пограновские по обе стороны границы. Вот так простая в обычное время фамилия в свете последних событий может именем нарицательным. Настя – белоруска по паспорту – с маленькой дочкой (а Мира уже россиянка) приехала погостить к родным в Витебск. Папа остался дома, в России.

Анастасия Пограновская, житель Санкт-Петербурга (Россия):

К сожалению, так сложилось – получается, как бы мы застряли в Беларуси и не можем сейчас увидеться. Почти три недели здесь уже. Ребенок очень сильно скучает по отцу, отец скучает по ребенку. Очень бы хотелось, чтобы эта ситуация быстрее наладилась. Потому что у мужа день рождения 10 мая, я ребенка будет годик 22 июня. Очень бы хотелось увидеться и эти праздники провести вместе.

Границу Пограновским теперь пересечь, увы, нельзя. С 30 марта ее закрыли. Такое решение приняло российское правительство. Согласно документу, с полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу Российской Федерации.

Анастасия Бут, корреспондент:

Условная белорусско-российская граница. С нашей стороны это Дубровенский район. Никакого транспортного коллапса, автопоезда проходят в обычном режиме. На наших глазах границу пересечь попытались четыре легковых автомобиля. Две машины с российскими номерами, одна – с дипломатическими. Их пропустили. Белорусов развернули.

Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. Не коснулся документ водителей грузовых автомобилей международного сообщения.

Петр Крачко, водитель-международник:

В Европе тоже карантин, в Чехии у нас тоже карантин. Ну, а что делать? Работать надо, куда деваться. В Беларуси с Россией вроде границ нету, сняли границы. Как это закрывают, я не знаю. Ладно Европа закрыла, там Польша с Беларусью – понятно. А Россия с Беларусью? Это единая страна была вроде бы как.

Андрей Крачко, водитель-международник:

На границах с Европой по колейке по два, по три дня стоим. Ничего хорошего нету. Конечно, всех коснулось. Во-первых, с загрузками проблемы. И с работой проблема – время тратим на границах очень много.

Рабой Похоторджан, водитель-международник:

Народ, я вам скажу, просто не боится коронавируса.

– А вы боитесь?

– Не, не боюсь. У меня иммунитет.