«Убивали людей в кожаных пальто». Что рассказывали о беспощадной шайке одноглазого пирата в минской газете «Руль» в 1943 году

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Январь 1943 года. Из статьи минской газеты «Руль»:

О страшной и беспощадной шайке одноглазого пирата. Банда орудовала в Минске – убивала людей в кожаных пальто. За последние два месяца бандой было совершено по крайней мере 15 убийств.

Участники шайки на допросе подробно нарисовали омерзительную картину. Трупы клались на железную кровать и обливались серной кислотой.

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации