«Пожилым людям хочется идти в ногу со временем». Чему учат пенсионеров на IT-курсах в Смолевичах?

Новости Беларуси. Занятия спортом, пение, танцы и творчество. Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения не дает скучать пенсионерам. Каждый может найти себе занятие по душе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Волосюк для себя выбрала студию «Дорога к храму» и уже три года является волонтером центра. Чтобы быть компетентной, женщина даже окончила духовную семинарию. На занятиях участники студии изучают православные традиции, правила поведения в храме, беседуют со священниками, смотрят фильмы.

Есть и выездные занятия на базе церкви Святого Николая. Кстати, храм является самым древним в Смолевичском районе.

Ольга Волосюк, волонтер Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

Занятия у нас бывают каждый месяц, каждую третью среду мы занимаемся. Тематика разная. Один год, например, я посвятила именно праздникам. Паломничество тоже – это одна из форм нашей работы. Мы в Дивеево ездили, к Серафиму Саровскому, заехали в Муром, к Петру и Февронии, тоже были. Очень всем понравилось.

А вот самый популярный – интеллектуальный кружок. Здесь участники решают головоломки, собирают пазлы, выполняют множество заданий. Занятия помогают развивать память, внимание и мышление.

Ирина Апацкая, руководитель кружков Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

На занятиях нашего кружка мы стараемся сделать ум наших бабушек более гибким, устойчивым к стрессам, готовым к решению различных вопросов, активизировать связи между нервными каналами, клетками и сохранить ясность ума до глубокой старости.

Ольга Шерснева, СТВ:

Покупки в интернете, оплата коммунальных платежей и саморазвитие. Смолевичские пенсионеры осваивают IT-технологии, на специальных курсах учатся пользоваться компьютерами, планшетами и смартфонами.

А вот новинкой отделения является клуб «Мегабайт» – своего рода компьютерная азбука для пожилых. Индивидуально каждого обучают основам использования интернет-пространства – как открыть электронную почту, как работать в социальных сетях, как записаться на прием к врачу онлайн.

Елена Авдеева, заведующая отделением Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

Многим пожилым людям хочется идти в ногу со временем, оставаться на связи со своими близкими и друзьями, которые находятся, возможно, в другом городе, за границей. Занятия у нас проходят один или два раза в неделю. Сама программа «Мегабайт» рассчитана на 10 занятий, но это для тех, кто владеет компьютером.