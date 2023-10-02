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В Минской области зарегистрировано 77 ДТП за выходные

02 октября 2023 13:46
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Новости Беларуси. 77 ДТП произошло на территории Минской области за минувшие выходные. В трех случаях не обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области зарегистрировано 77 ДТП за выходные-1

Так, в Узденском районе в субботу, 30 сентября, МАЗ столкнулся с легковушкой. Водитель грузового авто не уступил дорогу, выезжая со второстепенной. В результате легковая машина опрокинулась, пострадал пассажир. Он был доставлен в больницу. Всего в центральном регионе за два дня зафиксировали более 1 300 нарушений правил дорожного движения, задержано 33 нетрезвых водителя и более 60 бесправников. Сотрудники областного ГАИ напоминают: в осенние дни водителям следует быть внимательнее, а пешеходам – не забывать о световозвращающих элементах.

# ДТП # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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