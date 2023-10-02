В Минской области зарегистрировано 77 ДТП за выходные

Новости Беларуси. 77 ДТП произошло на территории Минской области за минувшие выходные. В трех случаях не обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Узденском районе в субботу, 30 сентября, МАЗ столкнулся с легковушкой. Водитель грузового авто не уступил дорогу, выезжая со второстепенной. В результате легковая машина опрокинулась, пострадал пассажир. Он был доставлен в больницу. Всего в центральном регионе за два дня зафиксировали более 1 300 нарушений правил дорожного движения, задержано 33 нетрезвых водителя и более 60 бесправников. Сотрудники областного ГАИ напоминают: в осенние дни водителям следует быть внимательнее, а пешеходам – не забывать о световозвращающих элементах.