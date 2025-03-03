И врач, и преподаватель, и художник – пообщались с белоруской, которая более 20 лет отдала профессии

В нашем объективе – светило белорусской медицины, врач-фтизиатр и любимый преподаватель студентов Жанна Ивановна Кривошеева.

Вечный двигатель. Жанна Ивановна на одной волне со студентами и гордится своими выпускниками. Никаких скучных лекций. Каждое занятие – новый вызов и тест-драйв для будущих врачей. Более 20 лет занимается вопросами диагностики, лечения, профилактики туберкулеза и заболеваний органов дыхания.

Жанна Кривошеева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии, физиатрии, аллергологии и профпатологии с курсом повышения квалификации БГМУ:

Наша кафедра и несколько человек-педиатров занимаемся детским туберкулезом. Сегодня у нас очень хорошая, благоприятная эпидситуация по туберкулезу в целом в стране: у взрослых и у детей. А у детей уже настолько, что у нас даже детское отделение закрыто.



Жанна Кривошеева:

Одна из научных тем – это латентные туберкулезные инфекции, то сеть инфицирование возбудителя в организме есть, а болезни нет. Наша задача – на этой стадии диагностировать это состояние, исключить туберкулез и некоторым, не всем, назначить профилактическое лечение. Большие достижения во внедрении коротких схем лечения туберкулеза лекарствоустойчивого – большая проблема. Одно дело, человек должен принимать химиотерапию горстями 18 месяцев, 9, а теперь – 6. Конечно, легче пациенту – легче врачу.

Смена декораций. После работы врач переключается на живопись. Любимое хобби, словно океан, который заряжает и дарит счастье. Рисовала и лепила с самого детства. Однажды пошла за компанию с дочкой в арт-студию. Так началась красивая глава. За 10 лет написала около 70 живых и невероятно притягательных пейзажей. Глядя на них, так и хочется пробежать босиком по росе и помечтать у реки.

Жанна Кривошеева:

Моя отдушина – наши белорусские пейзажи. Есть сюжеты, которые мы фоткаем и на пленэр выезжаем, и пишем наши реальные сюжеты. Много картин, которые написаны после поездки на Нарочь. Нарочь я очень люблю, вот это озеро, вот эти просторы и в разных вариациях эти картины, 5-6 точно, они где-то у моих друзей. Даже на берегу океана я написала картину, она мне тоже очень нравится, оставила ее в подарок, «Белорусское поле».