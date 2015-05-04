Масштабный телемарафон «Наша Победа» стартует на СТВ 4 мая в 18.30

Новости Беларуси. В преддверии знаменательной даты телеканал СТВ подготовил масштабный телемарафон «Наша Победа»!

Ежедневно утром и вечером, а 9 мая в режиме нон-стоп в эфире СТВ – уникальные судьбы и воспоминания очевидцев, реконструкции событий, итоги всебелорусской акции «Письмо Победителю».

Ольга Бурлакова, СТВ:

Мы начинаем подводить итоги совместного проекта телеканала СТВ, БРСМ и пионерской организации под названием «Письмо победителю».

Александр Меженный, СТВ:

Множество белорусов откликнулись на призыв написать особое письмо-треугольник. Писем пришло около 10 тысяч. Мы отобрали всего 70 из них для того, чтобы зачитать во время нашего телевизионного марафона, который продлится с 4 по 9 мая.

В эфире также международные телемосты с теми, кто внес вклад в Великую Победу, поздравления из далекого и близкого зарубежья и экскурсии по музею Великой Отечественной войны.

Ирина Мартьянова, СТВ:

За годы с момента окончания Великой Отечественной войны о ней написаны тысячи книг, снято невероятное количество фильмов. Однако и сегодня, спустя 70 лет после Велико Победы, мы снова и снова возвращаемся к истории самой кровопролитной войны 20 века. О ней и наш телепроект. И все же, он не совсем о войне. Его главные герои – люди, которые прошли через жернова тяжелейших испытаний. Мы расскажем вам настоящие истории из фронтовой жизни, а заодно познакомим с теми, кто уже несколько десятилетий эти истории собирает и хранит. Итак, музей истории Великой Отечественной войны. 10 экспозиционных залов – 10 временных отрезков исторической прямой. По каждому из них нас проведут научные сотрудники музея.