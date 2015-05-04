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Медаль «Золотая звезда» Героя Советского союза Надежды Троян передана в фонд музея истории Великой Отечественной войны в Минске

04 мая 2015 10:56
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Новости Беларуси. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского союза Надежды Троян теперь будет храниться в Минске. Семейную реликвию в фонд Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, а также личные вещи легендарной разведчицы и медсестры партизанского отряда «Буря» передал ее сын Алексей Коротеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Троян – одна из трех участниц подготовки операции по уничтожению гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе.

За мужество и героизм проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 ей  присвоили звание Герой Советского союза и наградили «Золотой звездой».  

Алексей Коротеев, сын Героя Советского союза Надежды Троян:
Моя мама всю жизнь гордилась своей принадлежностью к белорусскому народу. И, я думаю, она была бы рада, что ее главная боевая награда – медаль «Золотая звезда» Героя Советского союза будет храниться и экспонироваться в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

# общество # Беларусь помнит

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