Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на СТВ

Так приятно смотреть на лица ветеранов в дни празднования Великой победы. На груди у них ордена и медали. Они такие счастливые. Именно об орденах и медалях Великой Отечественной войны мы поговорим с гостем - заместителем главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - Галиной Скоринко.

Наивысшей наградой в Советском Союзе было звание Героя Советского Союза. Всего 11 тысяч человек было награждено и к этому званию еще прилагалась «Золотая звезда».

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Это звание - самое высокое звание. И в фонде нашего музея хранится очень много наград героя Советского Союза. Эта награда была учреждена еще до войны. Но в годы Великой Отечественной войны, конечно, к ней стремился, наверное, каждый. И есть совершенно уникальные истории. Несколько лет назад минчанин в Минском районе находит Золотую звезду в лесу. И когда он принёс её в музей, то мы сразу увидели, что эта звезда Бориса Михайлова. Далее - ещё интереснее. У нас в фондах хранятся документы: наградные листы. На всех героев Советского Союза мы старались сохранить документы. Учитывая тесты, герой Советского Союза Борис Михайлов погиб 3 июля 1944 года, мы нашли адрес его мамы. Она так и жила под Ленинградом в Щукинских горах. В ответ она прислала письмо, в котором пишет: «Борис погиб 3 июля, он был тяжело ранен и смертельно ранен. Те, кто выходил из окружения - это были тяжелейшие бои. Немцы захватили то место, где стояла батарея Бориса Михайлова. Они нашли его, сорвали с него все ордена и Золотую звезду героя. Когда товарищи Бориса его нашли, они увидели, что орденов и Звезды нет. Бориса Михайлова похоронили в Минске на улице Советской неподалёку от Дома правительства. Там были похоронены несколько героев Советского союза. А потом уже их прах перенесли на Военное кладбище. Совсем рядом с Военным кладбищем есть улица героя Советского союза - Бориса Михайлова. Когда это все сошлось в этой одной звездочке, которую только сейчас нашли, соединили те дни - 3 июля 1944 года и сегодняшние дни - 2015 год, - он герой Советского союза, и получил это звание за бои на Днепре.

А какие Ордена являлись самыми значимыми в то время? Ведь помимо «Ордена Ленина» есть еще и «Орден Почета», которым были награждены всего 17 человек?

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

«Орден Красной Звезды», «Орден Красного Знамени», «Орден Ленина» - это все довоенные награды. В годы войны были установлены только военные награды: «Орден Бориса Хмельницкого», «Орден Суворова», «Орден Нахимова». «Орден Победы» - самая высокая полководческая награда. В годы войны ею было награждено 16 полководцев. Она была учреждена 8 ноября 1943 года. Этот Орден символический, потому что уже прошла Курская битва, война пошла уже в другую сторону, и именно Сталин решило, что нужен полководческий орден. Он и утверждал эскиз этого ордена. Прошел эскиз художника Алексея Кузнецова. Этим орденом были награждены все маршалы Советского союза. Дважды этим орденом были награждены маршалы Жуков, Василевский и главнокомандующий Сталин. Трудно бывает выбрать из этих медалей какую-то одну, ведь у каждой из них - своя история и судьба. Тогда медалью награждали не просто так, а конкретно за что-то. Причем у каждой медали не только своя история, но и имя… И именно поэтому каждая из них имеет свою ценность и уникальность.