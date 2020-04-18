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Воспоминания военного оператора: она была ранена миной в живот и просила партизан передать плёнку до Москвы

18 апреля 2020 17:26
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В 40-х здесь была московская студия документальных фильмов. Именно сюда с фронта слетались самые объективные военные летописцы. В лаборатории работали с пленкой, а фронтовые операторы любили собираться на этой лестнице. Правда, о войне здесь почти не говорили. Все и так знали – буквально день-два, и они снова увидят ее крупным планом.

Воспоминания военного оператора: она была ранена миной в живот и просила партизан передать плёнку до Москвы-1

Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
Раза в два больше стало помещение. Там было лаборатория, наверху монтажные были.

Здесь делились новостями, здесь же узнавали о смерти коллег. Семён Школьников в той войне потерял боевую подругу.

Воспоминания военного оператора: она была ранена миной в живот и просила партизан передать плёнку до Москвы-4

Семён Школьников:
Она была ранена миной в живот. Она тогда двух партизан остановила и просила, чтобы эти партизаны пленку, киноаппарат, если они доберутся до Москвы и смогут передать, чтобы они передали всё это на киностудию сюда.

Как снимали на передовой фронтовые операторы, и причём тут песня про валенки

Воспоминания военного оператора: она была ранена миной в живот и просила партизан передать плёнку до Москвы-7

Операторы съезжались сюда несколько раз в год. Первое – это, конечно, сдать пленку, потом договориться насчет ремонта камеры и попытаться разыскать лучший объектив.

# Великая Отечественная война # общество # Семен Школьников # Фотофакт

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