Воспоминания военного оператора: она была ранена миной в живот и просила партизан передать плёнку до Москвы

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В 40-х здесь была московская студия документальных фильмов. Именно сюда с фронта слетались самые объективные военные летописцы. В лаборатории работали с пленкой, а фронтовые операторы любили собираться на этой лестнице. Правда, о войне здесь почти не говорили. Все и так знали – буквально день-два, и они снова увидят ее крупным планом.