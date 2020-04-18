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Автор «Малиновки» и «То ли ещё будет». Эдуард Ханок отмечает 80-летие

18 апреля 2020 17:10
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Новости Беларуси. Эдуард Ханок отмечает юбилей. Народному артисту Беларуси 18 апреля исполнилось 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор «Малиновки» и «То ли ещё будет». Эдуард Ханок отмечает 80-летие-1

Музыкант и композитор благодаря своему таланту снискал славу далеко за пределами нашей страны. Его творческий багаж впечатляет разноплановостью при неизменно высоком профессиональном уровне.

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Симфонические, камерные произведения, музыка к спектаклям и кинофильмам у всех на слуху. Такие песни, написанные Эдуардом Ханком, как «Лягу, прилягу», «То ли еще будет», «Малиновка» давно стали народными хитами.

Автор «Малиновки» и «То ли ещё будет». Эдуард Ханок отмечает 80-летие-4

# Юбилеи # общество # Эдуард Ханок # Фотофакт

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