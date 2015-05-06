Воспоминания о войне ветерана Великой Отечественной войны Владимира Чичова

На многолюдной улице проспекта, есть дом, жильцы которого с особым трепетом вспоминают события 70-летней давности. Здесь с 57-го года проживали 139 доблестных воинов, наших защитников. Сегодня в живых осталось только двое: Дубровский Николай Васильевич и Чичов Владимир Тимофеевич, - по причине плохого самочувствия ветерана, телевизионной группе удалось встретиться только с одним из героев нашего времени.

Штурман, стрелок, радист – одним словом, летчик-истребитель в 9-ой гвардейской истребительной авиационной дивизии «Покрышкина», Владимир Чичов трижды летал в составе группы прославленного аса. Дважды прощался с жизнью, но не погиб.

Тяжелый китель 91-летнего ветерана, Владимира Тимофеевича Чичова, украшают: Орден Ленина, два ордена Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны и множество медалей. Но ни одна из наград «не сможет перевесить» тяжести и тягот войны.

Что может быть ценнее свободы и мира на земле?!

Владимир Чичов уверен, что судьбою было уготовано не только долголетие, но и встреча с любимой супругой Валентиной Иосифовной. Даже в мирное время на службе в чистом небе над головой погибали товарищи Чичова, жены летчиков с мужеством и обязательно добрыми вестями ждали окончания ночных полетов. Совместные годы жизни также стремительно становились для пары воспоминаниями в этой истории.

Сегодня в комнате «Памяти» собрались дети и внуки дорогих ветеранов – это давнишняя 33-летняя традиция жильцов этого дома. У каждого свои особенные воспоминания, общие – память и признательность за героический подвиг и наше спасение.

Вечная слава героям, отстоявшим нашу честь, свободу и сегодняшнее счастье.