В США поймали заключенного, сбежавшего из тюрьмы почти 60 лет назад

Новости США. Все то время, пока его разыскивали, мужчина жил в разных штатах под чужим именем и работал водителем грузовика. В бегах Фрэнк Фрешуотерс находился без малого 56 лет.

Житель штата Огайо Фрэнк Фрешуотерс в 1957 году был признан виновным в непредумышленном убийстве после гибели пешехода под колесами его автомобиля.

Он был осужден условно с испытательным сроком. В какой-то момент мужчина нарушил условия испытательного срока и в 1959 году был отправлен в тюрьму на 20 лет.

Через семь месяцев ему удалось сбежать.

Спустя почти два десятилетия – в 1975 году – беглеца поймали в Западной Виргинии, но губернатор отказался вернуть нарушителя в Огайо. Так Фрэшуотеру удалось повторно скрыться от представителей закона.