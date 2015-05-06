Прямой эфир

В США поймали заключенного, сбежавшего из тюрьмы почти 60 лет назад

06 мая 2015 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Все то время, пока его разыскивали, мужчина жил в разных штатах под чужим именем и работал водителем грузовика. В бегах Фрэнк Фрешуотерс находился без малого 56 лет.

Житель штата Огайо Фрэнк Фрешуотерс в 1957 году был признан виновным в непредумышленном убийстве после гибели пешехода под колесами его автомобиля.

Он был осужден условно с испытательным сроком. В какой-то момент мужчина нарушил условия испытательного срока и в 1959 году был отправлен в тюрьму на 20 лет.

Через семь месяцев ему удалось сбежать.

Спустя почти два десятилетия – в 1975 году – беглеца поймали в Западной Виргинии, но губернатор отказался вернуть нарушителя в Огайо. Так Фрэшуотеру удалось повторно скрыться от представителей закона.

В США поймали заключенного, сбежавшего из тюрьмы почти 60 лет назад -1

Как пишет The Guardian, мужчина недавно вышел на пенсию и поселился в фургончике в городе Мельбурн, где его и нашли стражи порядка. Опознать мужчину по фото спустя столько лет не представлялось возможным, поэтому

Фрэнка заставили подписать документы, после чего сверили отпечатки пальцев с имеющимися в базе.

Таким образом личность беглеца удалось подтвердить.

После ареста Фрешуотерсу показали его снимок в молодости, и он признался, что на фото изображен именно он. В настоящий момент мужчина ожидает экстрадиции в штат Огайо, где будет отбывать наказание.

# общество # происшествия в США # Фрэнк Фрешуотерс

Другие новости рубрики

Все новости
Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» из Бреста вернулся в Минск
05 мая 2015 18:30

Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» из Бреста вернулся в Минск

5 мая назвали имена лучших журналистов республиканских и региональных изданий
05 мая 2015 18:25

5 мая назвали имена лучших журналистов республиканских и региональных изданий

4 дня до Великой Победы: 5 мая 1945 завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция
05 мая 2015 18:12

4 дня до Великой Победы: 5 мая 1945 завершилась Братиславско-Брновская наступательная операция