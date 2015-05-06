В Китае проходят Дни культуры Беларуси

Новости Китая. В Китае пройдут Дни культуры Беларуси. Они стартуют 6 мая в Пекине и продлятся три дня.

В рамках открытия перед китайской публикой выступит ансамбль народной музыки «Свята», солисты Большого театра оперы и балета. Также состоится выставка графики белорусской художницы Марины Эльяшевич, которая работает в неповторимой технике традиционной китайской живописи гохуа.

Кроме того, за время культурного обмена делегация нашей страны планирует обсудить с китайскими коллегами возможность организации в КНР Дней белорусского кино и выставки из фондов Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.