Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» из Бреста вернулся в Минск

Новости Беларуси. Молодежный агитпоезд «Цветы Великой Победы» вернулся в Минск. Позади – почти две недели путешествия по местам боевой славы.

Так, накануне в атмосферу военных лет окунулся и Брест. Состав сделал очередную остановку в городе над Бугом. На перроне поезд встречали сотни человек.

Участник акции:

Трогательно, наверное, не только для меня, а для всех. Все-таки то, что сделал советский народ не одному народу в мире это было не подвластно.

В Бресте состав находился почти до полуночи. За это время все желающие смогли посетить импровизированный музей в одном из вагонов поезда и увидеть на открытой платформе образцы советской военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.