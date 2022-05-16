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«У бабы одна дорога – от плиты до порога». Как родители Ольги Чемодановой отреагировали на смену профессии дочери?

16 мая 2022 07:40
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

«У бабы одна дорога – от плиты до порога». Как родители Ольги Чемодановой отреагировали на смену профессии дочери?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Как родители отнеслись к такому кардинальному перевороту?

«У бабы одна дорога – от плиты до порога». Как родители Ольги Чемодановой отреагировали на смену профессии дочери?-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Неоднозначно. Дело в том, что в моей семье не было родственников, близких людей, которые именно в тот момент служили в органах внутренних дел. Поэтому я, мало того, что женщина, так еще и милиционер? Конечно, для родителей это было очень неожиданно. Мне несколько раз дали понять в таком народном слове: у бабы одна дорога – от плиты до порога. Поэтому милиция, вы подумайте, вообще, куда вы идете и справитесь ли. Вообще, это очень модно: чуть что, а вы справитесь? Я же не могу вам сразу ответить.

Юлия Артюх:
Надо ж попробовать.

«У бабы одна дорога – от плиты до порога». Как родители Ольги Чемодановой отреагировали на смену профессии дочери?-7

Ольга Чемоданова:
Да. Как я могу вам сказать, справишься ты или не справишься. Я чувствую, что у меня есть силы для того, чтобы это делать. Дайте мне возможность самореализоваться. Поэтому из-за того, что так все было мною воспринято, было то самое желание, большое, огромное желание, тот стержень, характер, как мы уже сказали. Конечно, все это только сопутствовало тому, чтобы я в последующем была принята на службу, и получила свое первое звание офицера – лейтенант милиции.

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# Право # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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