«У бабы одна дорога – от плиты до порога». Как родители Ольги Чемодановой отреагировали на смену профессии дочери?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Неоднозначно. Дело в том, что в моей семье не было родственников, близких людей, которые именно в тот момент служили в органах внутренних дел. Поэтому я, мало того, что женщина, так еще и милиционер? Конечно, для родителей это было очень неожиданно. Мне несколько раз дали понять в таком народном слове: у бабы одна дорога – от плиты до порога. Поэтому милиция, вы подумайте, вообще, куда вы идете и справитесь ли. Вообще, это очень модно: чуть что, а вы справитесь? Я же не могу вам сразу ответить.

Юлия Артюх:

Надо ж попробовать.