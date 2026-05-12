Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58

В Минске прошла по-настоящему теплая встреча – воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси». Его гостьей стала начальник управления Генеральной прокуратуры Виктория Финевич. В дошкольном центре № 58 она говорила с ребятами о Родине простыми словами, которые дети понимают и чувствуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе Генпрокуратуры и Министерства образования такие встречи помогают с ранних лет формировать любовь к своей земле, уважение к истории и людям, которые ее защищали. Этот разговор о том, что значит быть белорусом, помнить прошлое и беречь мир.

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Неподдельный интерес ребят к подвигу героев тех лет, вдохновенное исполнение белорусских песен и национальных танцев, трогательное прочтение стихов – все это говорит о явной и искренней любви маленьких белорусов к Родине.