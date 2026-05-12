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Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58

12 мая 2026 06:18
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В Минске прошла по-настоящему теплая встреча – воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси». Его гостьей стала начальник управления Генеральной прокуратуры Виктория Финевич. В дошкольном центре № 58 она говорила с ребятами о Родине простыми словами, которые дети понимают и чувствуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58-2

По инициативе Генпрокуратуры и Министерства образования такие встречи помогают с ранних лет формировать любовь к своей земле, уважение к истории и людям, которые ее защищали. Этот разговор о том, что значит быть белорусом, помнить прошлое и беречь мир.

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Неподдельный интерес ребят к подвигу героев тех лет, вдохновенное исполнение белорусских песен и национальных танцев, трогательное прочтение стихов – все это говорит о явной и искренней любви маленьких белорусов к Родине.

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58-4

Анна Кожар, заведующая дошкольного центра развития ребенка № 58 Минска:
«Письмо о Беларуси» – одно из самых любимых мероприятий у наших детей. С раннего возраста мы воспитываем любовь к своей Родине, уважение к ее истории и культуре. Проведение такого патриотического мероприятия стало ежегодной доброй традицией для детей и родителей.

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58-6

После беседы малыши отправились в небольшое путешествие по истории Беларуси: вспоминали символы страны, говорили о героях, почтили память погибших минутой молчания. А потом – песни, танцы, стихи. Все искренне и по‑детски светло. Такие встречи помогают малышам почувствовать связь с Родиной, начать понимать ее традиции и ценности. На память о мероприятии дошколятам вручили подарки.

# Дети # Виктория Финевич # Генеральная прокуратура Республики Беларусь

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