В Минской области с начала 2026 года вовлечено в хозоборот 420 пустующих домов

Минская область уверенно движется к возрождению сельских территорий: с начала года в хозяйственный оборот удалось вовлечь 420 пустующих домов. Почти треть из них нашли новых хозяев на аукционах – в том числе 35 участков проданы за одну базовую величину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа дает ощутимые результаты уже не первый год. Например, в Клецком районе за четыре года реализовали около полусотни пустующих зданий. Активно идет работа и в Щепичском сельсовете: здесь 12 населенных пунктов, и в каждом есть дома, ожидающие своих владельцев. Яркий пример – агрогородок Лукавцы: в 2026 году с молотка ушли сразу несколько зданий.

Дмитрий Вербило, житель Клецка: Выиграли аукцион этого дома. Пока он у нас как дача на первое время. Но со временем, если все хорошо, к старости будем стараться ее реконструировать полностью, и чтобы он у нас был как жилой дом.

Наталья Бурак, председатель Щепичского сельисполкома:

У нас в реестре пустующих домов находится 26. Нашим домикам мы ищем хозяев разными путями. Это путем опубликования на официальном сайте Клецкого районного исполнительного комитета, в нашей районной газете «Да новых перамог», а также мы ведем социальные сети. Если же поступят два и более заявлений, мы принимаем решение об отказе в прямой продаже граждан и объявляем аукцион.

Новые собственники обязаны в течение года занять участок и привести жилье в порядок.