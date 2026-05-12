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На рекомендации Национального детского технопарка претендуют 205 школьников

12 мая 2026 05:55
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В Национальном детском технопарке 12 мая пройдет заседание Наблюдательного совета. Здесь примут решение, кому из выпускников выдать рекомендации для поступления без вступительных испытаний в лицеи и вузы на специальности, утвержденные Министерством образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рекомендации Национального детского технопарка претендуют 205 школьников-2

Список кандидатов уже опубликован на сайте технопарка. Всех претендентов пригласили на заседание с ноутбуками, чтобы представить свои проекты и защитить презентации. В 2026 году на рекомендации претендуют 205 школьников. Это больше, чем в прошлом – тогда было около 180. Право получить рекомендацию имеют те, кто прошел программу дополнительного образования в технопарке и соответствует критериям Минобразования. Итоговое решение Наблюдательный совет примет по итогам защиты и оценки достижений. 

# Дети # Образование в Беларуси

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