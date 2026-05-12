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Восточный сад открылся в Ботаническом саду после зимнего сезона

12 мая 2026 05:46
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В Ботаническом саду после зимнего сезона для посетителей вновь открылся Восточный сад. Экспозиция творчески переосмысливает традиции дальневосточного садово-паркового искусства, не копируя каноны буквально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восточный сад открылся в Ботаническом саду после зимнего сезона-2

В центре композиции – красные ворота-тории, павильон с многоуровневой крышей в стиле пагод и водный каскад из трех водоемов. Особую атмосферу создают скульптура Будды и прогулочные дорожки в духе дзен-садов.

Восточный сад открылся в Ботаническом саду после зимнего сезона-4

Галина Валецкая, ландшафтный архитектор:
Мы назвали свой сад «Восточный сад», потому что он не является совершенно каноническим японским садом дзен. Это, конечно, творческая авторская работа, и поэтому здесь есть какие-то определенные изменения. Это связано с тем, что климат японский – это девятая климатическая зона, наша пятая. И мы хотели здесь создать не просто какой-то уголок такой экзотический, но здесь собрать еще коллекцию растений. Здесь посажено порядка 400 растений, которые имеют отношение к японской или к китайской, одним словом, к восточной флоре. Поэтому это интересно и для ботаников, и для озеленителей, и для ландшафтных архитекторов, для ландшафтных дизайнеров и просто для посетителей.

Уже идет работа над новым проектом – Французским садом, который познакомит гостей с приемами европейского садово-паркового искусства 18-19-го веков.

# Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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