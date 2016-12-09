Воспитать в себе милосердие: благотворительный марафон Красного Креста – поддержать и быть неравнодушным

Это – Александр Виславский, участник легендарных «Песняров», выступает на скромной сцене в Вилейке. Концерт – тяжёлый. Не в вокальном плане, а в моральном. Ведь он – в поддержку детей с онкозаболеваниями.

Детский онкоцентр в Боровлянах – здание, в которое не хотел бы входить ни один родитель, ни один ребёнок. Александр случайно попал сюда в этом году и говорит, что увиденное там – просто потрясло.

Все проблемы, говорит, показались мелкими. Начал помогать. В сотрудничестве с Красным Крестом организовал этот концерт.

Деньги, вырученные за билеты, передадут детям с онкозаболеваниями, которые живут в Вилейке. Их 16. Государство помогает семьям финансово справиться с обрушившейся бедой, но бывает потребность в особых препаратах.

Помогают фонды, собирают деньги в организациях. И выступления артистов проводят в рамках благотворительного марафона. Три концерта были за год.

«Поможем им жить» – таков девиз марафона. И вот они – те, кто помогает. Обычные люди, пришедшие сюда после рабочего дня. Например, Наталья – соцработник, сама ухаживает за больными людьми.

Всех неравнодушных к чужой боли приглашают на следующее выступление, в Молодечно. Есть планы организовать концерт в Минске с большим числом певцов и групп. Их российские коллеги, к слову, недавно объединились и выпустили трогательный клип, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с бедой, и напомнить, что даже в минуты отчаяния и пустоты нужно находить в себе силы продолжать жить.