Прямой эфир

Подарки и новогодняя елка во Дворце Республики: 9 декабря в Беларуси стартует благотворительная акция «Наши дети»

09 декабря 2016 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарки и внимание каждому ребенку. 9 декабря в Беларуси стартует масштабная благотворительная акция «Наши дети». Ставшая уже традиционной, она обращена к сиротам, ребятам, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях. В гости к ним придут представители власти, сотрудники банков, известные спортсмены и артисты. Они вручат малышам новогодние подарки. К благотворительным мероприятиям также присоединяться общественные объединения и волонтеры.

Центральным событием акции станет новогодний праздник во Дворце Республики. В нем примут участие более двух тысяч детей из всех регионов страны: победители олимпиад, воспитанники интернатов, ребята из многодетных семей и семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси: в связи с сильным ветром на 9 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
09 декабря 2016 06:22

Погода в Беларуси: в связи с сильным ветром на 9 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Действия в сложных погодных условиях: штабная тренировка МЧС пройдет 9 декабря в Лидском районе
09 декабря 2016 06:19

Действия в сложных погодных условиях: штабная тренировка МЧС пройдет 9 декабря в Лидском районе

Двум белорусам за разжигание расовой и национальной вражды грозит срок от 5 до 12 лет
08 декабря 2016 19:24

Двум белорусам за разжигание расовой и национальной вражды грозит срок от 5 до 12 лет