Подарки и новогодняя елка во Дворце Республики: 9 декабря в Беларуси стартует благотворительная акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Подарки и внимание каждому ребенку. 9 декабря в Беларуси стартует масштабная благотворительная акция «Наши дети». Ставшая уже традиционной, она обращена к сиротам, ребятам, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях. В гости к ним придут представители власти, сотрудники банков, известные спортсмены и артисты. Они вручат малышам новогодние подарки. К благотворительным мероприятиям также присоединяться общественные объединения и волонтеры.

Центральным событием акции станет новогодний праздник во Дворце Республики. В нем примут участие более двух тысяч детей из всех регионов страны: победители олимпиад, воспитанники интернатов, ребята из многодетных семей и семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.