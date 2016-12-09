Действия в сложных погодных условиях: штабная тренировка МЧС пройдет 9 декабря в Лидском районе

Новости Беларуси. Действия во время сложных погодных условий отработают 9 декабря спасатели. В Лидском районе пройдет штабная тренировка МЧС. По легенде, ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, которые принес циклон с Западной Европы. Задача спасателей совместно с органами власти и организациями ликвидировать заторы на дорогах, аварию на участке газоснабжения и расчистить завалы. Кроме того необходимо организовать пункты обогрева и временного размещения людей.

На территории как Лидского района, так и Гродненской области в телерадиоэфире будут звучать сообщения от МЧС. Некоторые люди получат рассылки СМС. Такая тренировка позволит проверить работоспособность техники и оборудования, готовность персонала, а также средств массовой информации и операторов сотовой связи к чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.