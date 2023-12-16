Воспитанники Минского суворовского училища поздравили ветеранов войны, труда и инвалидов с праздниками

О мирных буднях белорусских военных. Они одними из первых подключились к марафону добра и поздравили пожилых людей с предстоящими праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах это традиция. Первыми благотворительный вояж совершили воспитанники Минского суворовского училища. Они посетили Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов и поздравили их с наступающими Новым годом и Рождеством. Ребята делились своими достижениями, а также подарили несколько часов хорошего настроения и много положительных эмоций жителям дома-интерната.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Ребята с интересом и воодушевлением ждут приближающиеся новогодние и рождественские праздники и с удовольствием дарят эту атмосферу ветеранам. Тем самым мы прививаем эту доброту и тепло.