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Силовики Латвии выбросили на границе двух избитых беженцев

16 декабря 2023 10:37
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Европейские силовики продолжают избавляться от беженцев, используя жестокие и нечеловеческие методы в отношении беззащитных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовики Латвии выбросили на границе двух избитых беженцев-1

На их лице и теле многочисленные гематомы и следы от ударов, нанесенных латвийскими военными. Жертв их бесчинства накануне обнаружили белорусские пограничники. Как пояснили пострадавшие иностранцы, их в таком беспомощном и изможденном состоянии доставили на границу с Беларусью и оставили на произвол судьбы. В 2023 году миграционная политика латвийских властей отличается особой жестокостью и привела к гибели 13 беженцев, которые искали защиту и помощь в странах Европы. По данному факту Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело по статье о преступлениях против безопасности человечества в отношении должностных лиц Латвии.

# Беженцы # общество

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