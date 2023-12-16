Силовики Латвии выбросили на границе двух избитых беженцев

На их лице и теле многочисленные гематомы и следы от ударов, нанесенных латвийскими военными. Жертв их бесчинства накануне обнаружили белорусские пограничники. Как пояснили пострадавшие иностранцы, их в таком беспомощном и изможденном состоянии доставили на границу с Беларусью и оставили на произвол судьбы. В 2023 году миграционная политика латвийских властей отличается особой жестокостью и привела к гибели 13 беженцев, которые искали защиту и помощь в странах Европы. По данному факту Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело по статье о преступлениях против безопасности человечества в отношении должностных лиц Латвии.